Новый Kia Sportage заметили в Нюрбургринге

Фотошпионы заметили во время тестов на немецком треке в Нюрбургринге кроссовер Kia Sportage нового поколения. Это пятое поколение популярного южнокорейского кроссовера.

Обратите внимание, что у нового Sportage, который тестируют в Нюрбургринге, есть каркас безопасности. У серийной версии его не будет даже в качестве опции. Его установили специально для тестов на знаменитом немецком треке.

Впрочем, каркасы безопасности довольно часто устанавливают на самых разных тестовых прототипах. Это необходимо для обеспечения безопасности водителя во время тестов и для увеличения нагрузки на компоненты подвески.

По слухам, Kia Sportage нового поколения построен на той же платформе, что и новый Hyundai Tucson. Он получил увеличенную радиаторную решетку, новые фары, новые задние фонари, новейшую мультимедийную систему и передовые системы помощи водителю и активной безопасности.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Будут также две гибридные версии.

autonews.ua