Платная парковка у домов и продажа паркомест через аукцион: планы правительства

Власти Киева планируют настоящую парковочную революцию. В планах правительства, всех автомобилистов заставить оплачивать услуги парковки. Это касается как городских парковок, так и стоянок у ТРЦ, кафе и даже во дворах многоэтажек.

Замглавы КГГА Константин Усов в ходе презентации новой концепции транспортной и парковочной политики заявил, что с понедельника, 11 октября, все автомобили, парковка которых не оплачена, будут эвакуировать, информирует UAINFO.org.

Автомобилистам предложат приобрести индивидуальные парковочные места. То будет возможно сделать заключив договор в КГГА. На индивидуальном паркоместе будет установлен соответствующий дорожный знак. На знаке будет указана информация об оплаченном парковочном месте и QR-кодом, в котором будет зашифрована информация об оплате и владельце.

Уже известны тарифы на покупку индивидуальных паркомест:

1 зона – 8599 гривен в месяц;

2 зона – 4410 гривен в месяц;

3 зона – 1323 гривен в месяц.

В случае, если спрос на парковочные места будет высоким, то их будут продавать через аукцион.

Говоря о парковках у дома, то власти планируют сделать ее бесплатной только в период с 8:00 до 20:00. За стоянку в ночное время придется платить. Такие условия будут действовать в радиусе 400 метров вокруг жилого дома.