В Украине обнаружили 15 908 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (16 362 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 571 человека; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР- 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 529 913 человек;

- выздоровело - 2 287 846 человек;

- летальных исходов - 58 331;

- проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.