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В США начали выпускать электрический пикап Rivian R1T

  4   0 19.09.2021, 00:08 | Новости, Авто
В США начали выпускать электрический пикап Rivian R1T

В США началось серийное производство нового электрического пикапа Rivian R1T. Первый такой пикап уже сошел с конвейера завода компании Rivian в штате Иллинойс.

Rivian несколько раз откладывал по разным причинам начало серийного производства R1T. Только в сентябре 2021 года этот электрический пикап попал на конвейер.

Покупателям Rivian R1T предложат в двух версиях, в зависимости от силовой установки и батареи. В стандартной комплектации запас хода составит 402 км, а в топовой - 644 км. Топовая версия появится в продаже, как ожидается, в январе 2022 года.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды. Что же касается максимальной скорости, то про нее нам информации найти не удалось. Привод - полный.

Rivian R1T получил современный дизайн (особенно это относится к передней части) и передовые технологии коммуникации, безопасности и помощи водителю.

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