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У Land Rover Defender появилась особая версия

  4   0 06.09.2021, 00:08 | Новости, Авто
У Land Rover Defender появилась особая версия

Land Rover выпустит до конца текущего года специальную версию внедорожника Land Rover Defender - Bond Edition. Она создана в честь выхода на киноэкраны нового фильма про Джеймса Бонда.

Land Rover Defender V8 Bond Edition получил черный цвет кузова, черные 22-дюймовые колесные диски, а также специальное обозначение 007 на кузове и в салоне. Салон также выдержан в черных тонах. Все такие внедорожники будут версии 110.

Под капотом располагается 5,0 л бензиновый двигатель V8 с наддувом мощностью 518 л.с. Благодаря такому силовому агрегату большой внедорожник до 100 км/ч разгоняется всего за 5 секунд.

Defender V8 Bond Edition будет очень редким автомобилем. Компания Land Rover планирует выпустить только 300 экземпляров этой модели. Конечно, все они станут редкостью.

Сейчас Defender V8 является самой дорогой версией этой модели. Он в четырехдверной версии 110 стоит 100 тысяч долларов. Defender V8 Bond Edition будет стоить еще дороже. Ожидается, что его цена составит примерно от 114 тысяч долларов.

autonews.ua

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