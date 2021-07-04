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Skoda разрабатывает новый среднеразмерный седан

  11   0 04.07.2021, 05:12 | Новости, Авто
Skoda разрабатывает новый среднеразмерный седан

Компания Skoda разрабатывает новый среднеразмерный седан. Его продажи должны начаться до конца 2021 года.

Новый чешский среднеразмерный седан создается специально для рынка Индии. В последнее время чешский автогигант уделяет очень большое внимание индийскому рынку, продавая там модели, которых больше нет ни в одной другой стране мира. Это понятно, ведь Индия входит в число самых больших автомобильных рынков.

Как будет называться этот новый седан - пока не известно. По слухам, он может получить название Slavia или Layra.

Чешский седан для индийского рынка построят на платформе MQB A0 IN. Напомним, на этой бюджетной платформе уже создан кроссовер Skoda Kushaq, который появится в продаже в Индии в следующем месяце.

Этот новый седан будет более эксклюзивной альтернативой Skoda Rapid. Он будет больше и современней, чем Rapid. Он получит современные системы безопасности и коммуникации, а также достаточно высокий уровень комфорта.

Продажи нового среднеразмерного седана Skoda начнутся до конца 2021 года. Сколько он будет стоить - еще не известно.

autonews.ua

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