Фразы, которые не стоит применять в процессе общения с инспектором патрульной полиции

Каждый автомобилист, рано или поздно, сталкивается с сотрудниками Патрульной полиции. Причин может быть много – банальная проверка документов, нарушение ПДД или меры предосторожности. Есть несколько фраз, которые не стоит применять в процессе общения с инспектором.

Об этом сообщает UAINFO.org.

Не стоит говорить правоохранителям, когда вы в последний раз употребляли. Часто полицейские задают водителям простой вопрос: «Когда употребляли в последний раз?» Не стоит напрягаться и вспоминать… Так инспектор поймет, что перед ним водитель, который в принципе, не противник этого дела и может обязать проходить тест. Лучше сказать, что вы вообще не употребляете, без раздумий.

Скорее, я тороплюсь! На сотрудников полиции эта фраза имеет отрицательный эффект, и офицер ни то что не поторопится, он еще и замедлится. Возможно автомобилист пытается что-то скрыть, и полицейский попытается это выяснить.

Давайте решим все на месте. Эта фраза осталась у автомобилистов, которые водили до начала 2000-х. Теперь все гораздо строже, и правоохранители не рискуют своим положением и добрым именем.

Ты знаешь, кто я? Очень часто встречаются водители, которые держат «козырь» в рукаве. Возможно у них есть знакомые или родственники в полиции, которые могут помочь решить ситуацию. Если это действительно так, то лучше просто позвонить им, а не «пугать» понапрасну инспектора.