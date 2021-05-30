Ford разрабатывает две новые платформы для электромобилей

Компания Ford разрабатывает две новые платформы, на которых она будет выпускать электромобили. Об этом сообщили американские СМИ.

Пока про эти платформы известно очень мало. Мы знаем, что на первой платформе будут создавать электрические седаны, универсалы и хэтчбеки (стандартные легковые автомобили), а также небольшие кроссоверы. Вторая платформа будет предназначаться специально для пикапов и внедорожников.

Новые платформы будут использованы на самых разных моделях автомобилей. Они помогут американскому автогиганту перейти на электрические технологии.

По слухам, компания планирует на новых электрических платформах построить и выпустить на рынок 9 легковых автомобилей и кроссоверов, а также несколько электрических пикапов, минивэнов и больших внедорожников. Официально эта информация пока еще не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Ford вскоре представит обновленную платформу GE, на которой построен Mustang Mach-E. Эта архитектура, известная как GE2, появится примерно в середине 2023 года.

autonews.ua