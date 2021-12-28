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Доба у зоні ООС: десять порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

  2   0 28.12.2021, 08:22 | Новости, ООС
Доба у зоні ООС: десять порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я - важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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