На Донбассе в результате вражеского обстрела тяжело ранены двое военных

В понедельник, 27 декабря, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорка боевики трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутово российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Маринки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Майского, что в Донецкой области, вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.