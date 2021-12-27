В Киеве создадут штаб теробороны

В Киеве создадут штаб территориальной обороны. Он будет развернут в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

При этом в январе столичные власти планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны Киева.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по безопасности и территориальной обороне столицы.

Мэр добавил, что необходимо особое внимание уделить безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, возьмут на охрану Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.