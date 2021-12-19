На Донбассе день прошел без обстрелов

Подразделения Объединенных сил контролируют текущую ситуацию на Донбассе, заверили в штабе.

С начала текущих суток на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 19 декабря.

Указано, что сегодня в зоне ООС ни один украинский боец не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - подчеркнули в штабе.