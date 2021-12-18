Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе: ранен военный

Вооруженные формирования РФ семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Возле Водяного, Южного и Троицкого противник применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В районе Широкиного боевики задействовали беспилотник, с помощью которого был сброшен выстрел ВОГ-17.

Возле Новозванки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военный. Его эвакуировали в госпиталь. Его состояние - удовлетворительное.