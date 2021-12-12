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Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

  5   0 12.12.2021, 19:07 | Новости, ООС
Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Талаковка. Оккупанты вели огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского боевики произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки, что в Луганской области, российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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