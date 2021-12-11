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Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов: обошлось без потерь

  11   0 11.12.2021, 08:36 | Новости, ООС
Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов: обошлось без потерь

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных. При этом они дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе населенного пункта Песчаное в Луганской области оккупанты применили минометы 82-го калибра. В направлении Новотошковского они произвели обстрел наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной наемники целились из гранатометов различных систем, и крупнокалиберных пулеметов. Также недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе Пивденного - минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

В результате обстрела боевиков украинские военные не пострадали.

Также отмечается, что наши воины отвечали на обстрелы боевиков, не применяя запретного вооружения.

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