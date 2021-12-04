На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала суток 4 декабря на Донбассе боевики соблюдают режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные выполняют задачи по сдерживанию агрессии со стороны России.