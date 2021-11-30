Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:11

Володимир Остапчук вляпався у скандал через гучну вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

09:00

Бустерную прививку нужно делать уже с пятого месяца после вакцинации – исследование в израильских ученых

08:33

В Україні за минулу добу виявили 10 554 випадки коронавірусу

08:04

Доба у зоні ООС: вісім порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

07:03

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

06:06

Британия созывает экстренное заседание министров здравоохранения стран G7 из-за нового варианта коронавируса

01:19

США пригрозили отрезать окружение Путина от международных платежных систем

20:00

Названо ім'я "расиста" з королівської родини, який образив Меган Маркл

19:30

Фесенко: Чому всі великі олігархи залишалися, не зважаючи на зміну влади в Україні?

19:01

Ольга Голубовская: Вариант Omicron. Что известно на сегодняшний день?

18:02

Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков уже не участники дрим-тим, а критики власти. Что же произошло? – Береза

17:00

"В срыве операции появился личный мотив" – Грозев прокомментировал заявления Зеленского по поводу вагнергейта

16:02

Помер режисер фільмів "Тегеран 43" та "Біг" Володимир Наумов

15:00

Омикрон мог появиться в организме человека с ВИЧ – ученые

13:59

Таємнича смерть дружини колишнього сусіда Путіна: західні журналісти провели розслідування

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Доба у зоні ООС: вісім порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

  12   0 30.11.2021, 08:04 | Новости, ООС
Доба у зоні ООС: вісім порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

Упродовж минулої доби, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.

В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ

Лента статей

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (679)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]