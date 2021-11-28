В ООС назвали условие, при котором открывают огонь на Донбассе

В ООС ответили на возможные обвинения о нарушении минских договоренностей. Назвали условия при которых военные открывают огонь на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что средства поражения калибром более 100-мм были отведены от линии соприкосновения. В то же время украинские военные открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы со стороны боевиков Российской Федерации, когда возникает угроза жизни и здоровью защитников и мирных жителей.

"Объединенные силы неукоснительно соблюдают минские договоренности", - пишет пресс-служба ООС.