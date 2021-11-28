Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:07

В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron

09:35

В Николаевской области столкнулись четыре фуры, есть погибший

09:08

В Украине менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей

08:36

Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование

08:09

Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

07:10

Миочич рассказал, когда задумается о завершении карьеры

06:11

Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

05:12

Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

04:13

В США женщина кормила грудью кота на борту самолета, - СМИ

03:05

"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt

02:06

Хирн настаивает на проведении боя Фьюри с Уайтом

01:07

Пять способов снизить риск нарушения сердечного ритма

00:08

Шпионы заметили обновленный седан Audi A6

23:03

Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

22:04

Янукович оспорит в суде его устранение с поста президента

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование

  15   0 28.11.2021, 08:36 | Новости, ООС
Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование

В субботу, 27 ноября, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток, 28 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (629)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]