Доба на фронті: внаслідок обстрілів бойовиків поранені двоє військових

За минулу добу, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Рро це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС, інформує UAINFO.org.

Зокрема, три порушення режиму тиші - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, в напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм. Біля Кам'янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - задовільний, іншого - тяжкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

UAINFO