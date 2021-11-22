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Окупанти двічі порушували режим припинення вогню – під Попасною стріляли з мінометів

  8   0 22.11.2021, 08:50 | Новости, ООС
Окупанти двічі порушували режим припинення вогню – під Попасною стріляли з мінометів

За минулу добу, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували два порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, інформує UAINFO.org.

"У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. 

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.  

UAINFO

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