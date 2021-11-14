На Донбассе шесть нарушений "тишины", получил ранения военный санитар

В воскресенье, 14 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий получил ранения военный санитар.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Невельского. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Чермалыка боевики дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

Также вблизи Причепиловки пророссийские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупационные войска прекратить обстрелы.