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Російські найманці за добу п'ять разів порушили "тишу" в зоні ООС

  9   0 11.11.2021, 08:03 | Новости, ООС
Російські найманці за добу п'ять разів порушили "тишу" в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС.

В районі населеного пункту Причепилівка ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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