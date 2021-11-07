Боевики обстреляли силы ООС на Донбассе: один военный погиб, есть раненые

Пророссийские боевики с начала 7 ноября восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения Вооруженных сил Украины в результате вражеских обстрелов понесли потери.

Об этом сообщает пресс-служба командования операции Объединенных сил.

По информации штаба, сегодня оккупационные силы обстреливали позиции украинских военных возле:

- Павлополя - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

- Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника осуществили сброс выстрелов ВОГ-17;

- Водяного на Приазовье - с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17;

- Новозвановки - из минометов 120-го калибра;

- Причепиловки - из минометов 120-го калибра;

- Луганского - из подствольных гранатометов;

- Песков - из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие враждебных действий один военный получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - рассказали в командовании ООС.

Кроме того, в Луганской области боевики запускали российский беспилотник "Орлан-10" через линию разграничения. На вражеские действия противника украинские войска открывали ответный огонь.