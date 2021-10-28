Доба на фронті: зафіксовано 15 порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий загинув

Минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував 15 порушень перемир'я з боку терористів. Один український військовий загинув.

Як повідомляє прес-центр ООС, поблизу Гранітного бойовики двічі вели вогонь із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів, інформує UAINFO.org.

Неподалік Луганського окупанти чотири рази застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського зафіксовано обстріли зі стрілецької зброї.

У районі Новолуганського та Водяного українські позиції потрапили під вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Лебединського та Зайцевого позиції бійців ОС були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного терористи стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Кряківки українські позиції потрапили під обстріл зі 120 мм мінометів.

У районі Гранітного окупанти за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

Крім того, у Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув.

З початку поточної доби бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції поблизу Луганського.

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