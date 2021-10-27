Чому насправді медиків не зобов'язали вакцинуватись?

"Що ж, дозвольте мені відповісти на питання "чому медиків не зобов'язали вакцинуватись?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише лікар-рентгенолог Михайло Сидоренко, інформує UAINFO.org.

"Наскільки я зрозумів вже, люди в нас чомусь люблять дані базовані на спостереженнях замість офіційних. Я ще раз маю наголосити, що мої дані виключно з моїх спостережень. Отже, з того, що я спостерігав, в середньому вакциновані серед лікарів 60-70%, серед середнього персоналу (медсестри) 30-40%, серед молодшого (санітарки) жодного.

Трактуйте це як хочете, але мушу закцентувати увагу на вираженій кореляції з рівнем освіти. Вища ж медична освіта в нас в країні об'єктивно бажає кращого.

Отже, якщо ми введемо обмеження для медиків, на роботу не вийде більшість середнього та молодшого персоналу, якого і так критично не вистачає. Ви можете ненавидіти цю медичну систему, але це єдине, що зараз в нас є", - завершує лікар.