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Боевики три раза обстреливали позиции ООС на Донбассе: ранены двое военных

  4   0 23.10.2021, 18:35 | Новости, ООС
Боевики три раза обстреливали позиции ООС на Донбассе: ранены двое военных

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, пророссийские боевики три раза открывали огонь. В результате обстрелов ранения получил двое военных, их состояние - удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали огонь в районе населенного пункта Новозвановка из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки российские наемники дважды обстреляли позиции ООС. Они применяли противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Им оказана первичная медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали огонь, чтобы вынудить противника прекратить нарушать режим "тишины". При этом силы ООС не применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения.

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