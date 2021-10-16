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Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

  3   0 16.10.2021, 08:09 | Новости, ООС
Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня.

За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Недалеко от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

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