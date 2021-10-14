На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

С начала суток 14 октября на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

"Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили военные.