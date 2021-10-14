Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:06

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, четверо пострадавших

19:34

Почеттино: "ПСЖ" сделает все возможное, чтобы удержать Мбаппе

19:07

В ВОЗ отметили рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

18:35

США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, - WSJ

18:08

На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

17:36

Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе

17:00

В Киеве преступники отобрали у мужчины 25 тысяч долларов и ключи от Tesla (видео)

16:37

Лопес: Однозначно никакого реванша с Ломаченко

16:01

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, - ВОЗ

15:38

Стефанчук назвал дату голосования за бюджет-2022 в Раде

15:02

В Северодонецке впервые прошел военный парад (видео)

14:30

Мгновенная карма: в Киеве водитель хотел "преподать" урок на дороге и разбил авто, фото

14:03

Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

13:31

"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, - Новак

13:04

Игрок "Баварии" приговорен к тюремному заключению

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

  5   0 14.10.2021, 18:08 | Новости, ООС
На Донбассе с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

С начала суток 14 октября на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

"Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили военные.

Лента статей

Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

Россия находится в состоянии войны с Европой, - The Telegraph

Россия находится в состоянии войны с Европой, - The Telegraph

Deutsche Welle: Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

Deutsche Welle: Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (355)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]