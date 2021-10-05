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Окупанти минулої доби чотири рази зривали "тишу" на сході України

  5   0 05.10.2021, 07:59 | Новости, ООС
Окупанти минулої доби чотири рази зривали "тишу" на сході України

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. 

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. 

Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Укрінформ

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