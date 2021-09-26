Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый

Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрелов один военный погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Военнослужащие подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.