Боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

Пророссийские боевики на Донбасс с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.

Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.