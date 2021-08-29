Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

С начала текущих суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.