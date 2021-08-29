Моуринью высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Португалец считает, что это идеальная сделка.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мыслями о возвращении звездного форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Единственное, что я могу сказать - если счастлив "Ювентус", счастлив Роналду и счастлив "Манчестер Юнайтед", то эта сделка идеальная.

Я думаю, нет смысла говорить о Роналду. Нет необходимости говорить что-то о футболисте, который играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Отметим, что португальский специалист работал с Роналду в "Реале" в период с 2010 по 2013 годы.

Фото Football.ua