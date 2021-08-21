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С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - штаб ООС

  2   0 21.08.2021, 18:35 | Новости, ООС
С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Водяного возле Донецка, враг применил минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

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