Протягом минулої доби зафіксовано сім обстрілів окупаційних військ, загинув український військовий

Минулої доби, 19 серпня, російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Один український військовослужбовець загинув.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує UAINFO.org.

"Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА", - зазначається у повідомленні.

Так, у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», а на Донеччині - ворожого безпілотного літального апарату типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування.

У результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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