За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, два бойца ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 13 августа, на Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Южного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.