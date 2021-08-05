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Український боєць отримав бойову травму на Донбасі

  12   0 05.08.2021, 09:00 | Новости, ООС
Український боєць отримав бойову травму на Донбасі

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав бойове травмування на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook, інформує UAINFO.org.

Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я - задовільний.

Протягом середи, 4 серпня, в районі в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Павлополя і Гранітного ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Мирного бойовики обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, у Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на ранок четверга, 5 серпня, зафіксоване одне порушення: неподалік Авдіївки ворог обстріляв позиції бійців з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.   

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