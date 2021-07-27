"Маємо готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила тривожний прогноз щодо Донбасу

В районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі у майбутньому можлива велика ескалація аж до повномасштабної війни.

Про це заявила волонтер, парамедик і депутат Київради Аліна Михайлова в ефірі 24 каналу.

Вона зазначила, що з початку поточного року на фронті ведуться сильні артобстріли, багато українських бійців гине через активність ворожих снайперів.

"На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми маємо готуватися до повномасштабної війни", - прогнозує волонтер..

Українська армія, за її словами, готова до будь-яких ситуацій. При цьому вона заявляє про критичну нестачу в ЗСУ артилерійських снарядів. Саме ними ведуть вогонь російські найманці.

"Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", - додала Михайлова.

"Вечірні Вісті"