С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь".