Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Неподалеку Гнутово боевики дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вблизи Новгогородського враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Возле Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи поселка Шумы.