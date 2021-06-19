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На Донбассе за сутки три обстрела, потерь нет

  4   0 19.06.2021, 08:36 | Новости, ООС
На Донбассе за сутки три обстрела, потерь нет

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военнослужащих из гранатометов, минометов, пулеметов.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава ВСУ нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Новоселовка применены минометы 82-го калибра. Неподалеку от Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По состоянию на семь часов утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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