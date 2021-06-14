Сім років тому найманці ПВК Вагнера збили літак Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська

У понеділок, 14 червня, виповнилося сім років із дня, коли 2014 року був збитий український літак Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК Вагнера.
В авіакатастрофі загинули всі 49 військових, які перебували на борту, що стало найбільшою втратою з початку АТО і найбільшою трагедією ЗСУ за період незалежності, повідомила пресслужба МВС, інформує UAINFO.org.
На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Поіменний список загиблих опублікували в річницю трагедії.
Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя):
- Буркавцов Володимир (1976-2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант
- Бєлий Олександр (1976-2014), командир екіпажу, гвардії полковник
- Д'яков Михайло (1968-2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор
- Ковалик Олександр (1972-2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик
- Козолій Олександр (1984-2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант
- Ментус Віктор (1982-2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик
- Павленко Олег (1971-2014), старший технік, гвардії старший лейтенант
- Скочков Ігор (1977-2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан
- Телегін Сергій (1971-2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан
25-та повітряно-десантна бригада:
Дніпропетровська область
- Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат
- Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат
- Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант
- Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат
- Гайдук Ілля, солдат
- Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат
- Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант
- Дмитренко Андрій, солдат
- Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
- Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат
- Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат
- Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант
- Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант
- Коренченко Олег, солдат
- Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант
- Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат
- Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат
- Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант
- Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант
- Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат
- Лісной Сергій, механік-водій, солдат
- Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат
- Манулов Сергій, технік, старший прапорщик
- Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат
- Москаленко Сергій, солдат
- Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат
- Рєзніков Євген, командир гармати, сержант
- Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат
- Санжаровець Артем, старший солдат
- Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат
- Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
- Шульга Андрій, солдат
- Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант
Донецька область
- Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат
- Проньков Ростислав, солдат
Кіровоградська область
- Бабан Віталій, командир відділення, сержант
- Луганська область
- Токаренко Ігор, механік-водій, солдат
Львівська область
- Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант
Харківська область
- Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант
Херсонська область
- Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат
Президент України Володимир Зеленський у себе в Twitter написав, що ми повинні робити все, щоб ці хлопці, дивлячись на нас зверху, знали - вони пожертвували своїми життями недаремно.
"14 червня 2014 в небі неподалік Луганська був збитий Іл-76 Повітряних сил ЗСУ. Ми втратили 40 десантників і 9 членів екіпажу. Вічна пам'ять!" - написав президент.
Нагадаєио, 14 червня 2014 року російські терористи збили поблизу луганського аеропорта військовий Іл-76 ЗСУ. Борт прямував в аеропорт на підмогу українським воїнам.
Бойовики вистрілили по ньому з ПЗРК "Голка". Внаслідок катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 воїнів 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.