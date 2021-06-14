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Сім років тому найманці ПВК Вагнера збили літак Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська

  7   0 14.06.2021, 17:04 | Новости, Общество, ООС
Сім років тому найманці ПВК Вагнера збили літак Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська

У понеділок, 14 червня, виповнилося сім років із дня, коли 2014 року був збитий український літак Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК Вагнера.

В авіакатастрофі загинули всі 49 військових, які перебували на борту, що стало найбільшою втратою з початку АТО і найбільшою трагедією ЗСУ за період незалежності, повідомила пресслужба МВС, інформує UAINFO.org.

На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Поіменний список загиблих опублікували в річницю трагедії.  

Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя):

  • Буркавцов Володимир (1976-2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант
  • Бєлий Олександр (1976-2014), командир екіпажу, гвардії полковник
  • Д'яков Михайло (1968-2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор
  • Ковалик Олександр (1972-2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик
  • Козолій Олександр (1984-2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант
  • Ментус Віктор (1982-2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик
  • Павленко Олег (1971-2014), старший технік, гвардії старший лейтенант
  • Скочков Ігор (1977-2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан
  • Телегін Сергій (1971-2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

25-та повітряно-десантна бригада:

Дніпропетровська область

  • Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат
  • Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат
  • Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант
  • Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат
  • Гайдук Ілля, солдат
  • Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат
  • Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант
  • Дмитренко Андрій, солдат
  • Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
  • Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат
  • Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат
  • Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант
  • Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант
  • Коренченко Олег, солдат
  • Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант
  • Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат
  • Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат
  • Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант
  • Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант
  • Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат
  • Лісной Сергій, механік-водій, солдат
  • Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат
  • Манулов Сергій, технік, старший прапорщик
  • Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат
  • Москаленко Сергій, солдат
  • Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат
  • Рєзніков Євген, командир гармати, сержант
  • Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат
  • Санжаровець Артем, старший солдат
  • Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат
  • Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
  • Шульга Андрій, солдат
  • Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант

Донецька область

  • Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат
  • Проньков Ростислав, солдат

Кіровоградська область

  • Бабан Віталій, командир відділення, сержант
  • Луганська область
  • Токаренко Ігор, механік-водій, солдат

Львівська область

  • Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант

Харківська область

  • Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант

Херсонська область

  • Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат 

Президент України Володимир Зеленський у себе в Twitter написав, що ми повинні робити все, щоб ці хлопці, дивлячись на нас зверху, знали - вони пожертвували своїми життями недаремно.

"14 червня 2014 в небі неподалік Луганська був збитий Іл-76 Повітряних сил ЗСУ. Ми втратили 40 десантників і 9 членів екіпажу. Вічна пам'ять!" - написав президент.

Нагадаєио, 14 червня 2014 року російські терористи збили поблизу луганського аеропорта військовий Іл-76 ЗСУ. Борт прямував в аеропорт на підмогу українським воїнам.

Бойовики вистрілили по ньому з ПЗРК "Голка". Внаслідок катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 воїнів 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

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