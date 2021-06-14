Сім років тому найманці ПВК Вагнера збили літак Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська

У понеділок, 14 червня, виповнилося сім років із дня, коли 2014 року був збитий український літак Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК Вагнера.

В авіакатастрофі загинули всі 49 військових, які перебували на борту, що стало найбільшою втратою з початку АТО і найбільшою трагедією ЗСУ за період незалежності, повідомила пресслужба МВС, інформує UAINFO.org.

На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Поіменний список загиблих опублікували в річницю трагедії.

Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя):

Буркавцов Володимир (1976-2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Бєлий Олександр (1976-2014), командир екіпажу, гвардії полковник

Д'яков Михайло (1968-2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор

Ковалик Олександр (1972-2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик

Козолій Олександр (1984-2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Ментус Віктор (1982-2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик

Павленко Олег (1971-2014), старший технік, гвардії старший лейтенант

Скочков Ігор (1977-2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

Телегін Сергій (1971-2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

25-та повітряно-десантна бригада:

Дніпропетровська область

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат

Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант

Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат

Гайдук Ілля, солдат

Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат

Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант

Дмитренко Андрій, солдат

Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат

Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат

Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант

Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант

Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат

Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант

Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант

Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат

Лісной Сергій, механік-водій, солдат

Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат

Манулов Сергій, технік, старший прапорщик

Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат

Москаленко Сергій, солдат

Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат

Рєзніков Євген, командир гармати, сержант

Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат

Санжаровець Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат

Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Шульга Андрій, солдат

Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант

Донецька область

Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Кіровоградська область

Бабан Віталій, командир відділення, сержант

Луганська область

Токаренко Ігор, механік-водій, солдат

Львівська область

Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант

Харківська область

Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант

Херсонська область

Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат

Президент України Володимир Зеленський у себе в Twitter написав, що ми повинні робити все, щоб ці хлопці, дивлячись на нас зверху, знали - вони пожертвували своїми життями недаремно.

"14 червня 2014 в небі неподалік Луганська був збитий Іл-76 Повітряних сил ЗСУ. Ми втратили 40 десантників і 9 членів екіпажу. Вічна пам'ять!" - написав президент.

Нагадаєио, 14 червня 2014 року російські терористи збили поблизу луганського аеропорта військовий Іл-76 ЗСУ. Борт прямував в аеропорт на підмогу українським воїнам.

Бойовики вистрілили по ньому з ПЗРК "Голка". Внаслідок катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 воїнів 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

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