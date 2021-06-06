На Донбассе подорвался украинский военный

Сепаратисты открывали огонь из минометов. Украинский военный получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксирован один минометный обстрел. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции ООС обстрелов не зафиксировано. По состоянию на 7:00, 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра у населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что один военнослужащий получил боевое ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья средней тяжести.