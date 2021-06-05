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На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

  10   0 05.06.2021, 18:36 | Новости, ООС
На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

На Донбассе в субботу сохраняется режим "тишины". Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, в районе проведения ООС продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

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