С начала суток 29 мая российские террористы 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников со станковых противотанковых гранатометов.
Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".