Поблизу Авдіївки ворожий снайпер поранив українського бійця

Підрозділи сепаратистів 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за минулу добу і з початку нинішньої доби. Одного українського військового поранив ворожий снайпер.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в середу, 26 травня, інформує UAINFO.org.

Отже, недалеко від населеного пункту Новомихайлівка противник відкривав вогонь із протитанкових гармат і стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське здійснено обстріл з мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного незаконні збройні формування тричі застосовували в сторону українських позицій автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ і Золоте-4 сепаратисти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Водночас у напрямі позицій ЗСУ, біля селища Березове, помітили ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік, який перетнув лінію розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили цей дрон.

Станом на 7:00 ранку 26 травня зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Одного бійця ЗСУ поранили.

"Військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу, і доставили його в лікувальний заклад. Стан здоров'я пораненого задовільний", - заявили в штабі.

Крім того, вогонь по позиціях ЗСУ зафіксували біля Павлополя. Противник стріляв зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

На обстріли сепаратистів українські війська відкривали вогонь у відповідь.

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