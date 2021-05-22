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На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии

  19   0 22.05.2021, 14:03 | Новости, ООС
На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

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