На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.