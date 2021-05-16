Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, одного военного ранили

Пророссийские боевики за минувшие сутки, 15 мая, 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский военнослужащий.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем обстреливали Водяное, а в районе Песков применил еще и стрелковое оружие.

Вблизи Новгородского пророссийские боевики также дважды применяли минометы 120-го и 82-го калибров. Под минометный огонь попадали и военные в районе Широкино и Невельского.

Кроме того, обстрелы зафиксировали возле населенных пунктов Старогнатовка, Опытное, Гладосове и Марьинка. Оккупанты применяли гранатометы, вооружение боевой машины пехоты, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. На все обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

"Вчера один военнослужащий из состава ООС получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказали в штабе.

С начала воскресенья на Донбассе также зафиксировали одно нарушение режима "тишины". Российские наемники из стрелкового оружия открыли огонь возле Новотошковского.