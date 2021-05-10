Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

02:06

Стала известна судьба Салаха в Ливерпуле

01:07

Названы лучшие продукты для проблемной кожи

00:08

Volkswagen показал новый Multivan

23:03

На Одесчине ребенок отравился водкой на кладбище

22:04

Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

21:32

"Ювентус" могут исключить из "Серии А" из-за Суперлиги

21:05

ЕС может одобрить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко в ближайшие недели

20:33

Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешат участвовать в выборах в Госдуму

20:06

В Черниговской области госпитализировали трех человек с ботулизмом

19:34

НАТО откроет свое представительство при ОБСЕ

19:07

На Львовщине СБУ проведет масштабные учения

18:35

В Германии определились со сроком контракта для Флика в сборной

18:08

В зоне ООС оккупанты дважды нарушили «тишину», потерь нет

17:36

Вопрос Украины обсудят во время саммитов НАТО и "Бухарестской девятки", - Дуда

17:00

Сичинава может перейти в "Колос"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

В зоне ООС оккупанты дважды нарушили «тишину», потерь нет

  5   0 10.05.2021, 18:08 | Новости, ООС
В зоне ООС оккупанты дважды нарушили «тишину», потерь нет

На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войсках Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отметили в штабе.

Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (317)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]